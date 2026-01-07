Deux joueurs du PSG dans le top 10 des valeurs marchandes

Le PSG possède un effectif jeune avec des joueurs très prometteurs. Deux d’entre eux figurent dans le top 10 des valeurs marchandes selon l’Observatoire du football CIES.

Depuis deux ans et demi, le PSG a décidé de changer de stratégie lors des marchés des transferts. Terminé le recrutement de superstars pour privilégier des jeunes joueurs prometteurs qui pourraient exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Ça a été le cas pour Willian Pacho, Joao Neves ou bien encore Désiré Doué. Ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a dévoilé son classement des 100 meilleures valeurs marchandes du top 5 européen. Ce classement est dominé par Lamine Yamal avec une valeur marchande de 343,1 millions d’euros.

À lire aussi : Mercato : Les dernières informations autour des mouvements attendus cet hiver au PSG

Neuf joueurs du PSG dans le top 100

Le prodige du FC Barcelone domine Erling Haaland (Manchester City, 255 millions d’euros) et Kylian Mbappé (Real Madrid, 201,3 millions d’euros). Deux joueurs du PSG sont dans le top 10, Désiré Doué se classe septième avec une valeur marchande de 134,6 millions d’euros. Il devance son coéquipier Joao Neves (8e, 130,6 millions d’euros). Sept autres joueurs du PSG se classent dans le Top 100. Khvicha Kvaratskhelia (35e, 91 millions d’euros), Bradley Barcola (40e, 90,2 millions d’euros), Warren Zaïre-Emery (43e, 86,9), Nuno Mendes (44e, 86,5), Vitinha (50e, 84,8), Willian Pacho (74e, 70,6) et Illia Zabarnyi (79e, 69,7).