Deux joueurs du PSG dans l’équipe type de l’Equipe

Le PSG a réalisé un match sérieux hier soir sur la pelouse d’Angers (0-3) et s’est rapproché de son dixième titre de champion de France. Il ne lui faut désormais qu’un point pour être officiellement champion. Avec neuf absents, Mauricio Pochettino a dû faire plusieurs changements, avec notamment les titularisations d’Angel Di Maria et Sergio Ramos.

Les deux anciens madrilènes ont été performants sur la pelouse du stade Raymond Kopa avec deux passes décisives pour El Fideo et un but et une belle performance défensive pour l’international espagnol. Cela permet aux deux joueurs du PSG de figurer dans l’équipe type de la 33e journée de Ligue 1 de l’Equipe. En ce qui concerne le défenseur, le quotidien sportif explique qu’il « a fallu attendre la 33e journée pour que Sergio Ramos, une des recrues les plus retentissantes de l’été dernier en Ligue 1, s’immisce dans l’équipe type. Le défenseur central a connu une saison chaotique avec le PSG, hachée par les pépins physiques. À Angers (0-3), il était titulaire pour la quatrième fois avec Paris en Championnat, seulement. À l’aise dans la défense à trois, vrai leader sur le terrain, il a en prime marqué d’une belle reprise de la tête (45e+1). Il faudra bien d’autres prestations comme celles-ci pour convaincre les supporters et les dirigeants du PSG qu’il pourra tenir un rôle majeur la saison prochaine.«