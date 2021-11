Nuno Mendes et Danilo convoqués avec le Portugal

Après son match nul contre le RB Leipzig (2-2) hier soir, le PSG se déplace samedi à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1. Après cette rencontre, place à trêve internationale. Ce jeudi, Didier Deschamps a sélectionné Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Fernando Santos – le sélectionneur du Portugal – dévoilait également sa liste pour les derniers matches de qualification à la Coupe du Monde 2022 contre l’Irlande (11 novembre, 20h45) et la Serbie (14 novembre, 20h45). Et dans cette dernière figure les deux Parisiens, Danilo Pereira et Nuno Mendes.

La liste du Portugal

Gardiens : Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patricio.

Défenseurs : João Cancelo, Nelson Semedo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, José Fonte, Pepe, Ruben Dias.

Milieux : Danilo, João Palhinha, Matheus Nunes, William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes, João Mario, Renato Sanches, João Moutinho, Bernardo Silva.

Attaquants : Rafa Silva, João Félix, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Rafael Leão.