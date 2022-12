Deux joueurs du PSG nominés pour le Samba d’Or 2022

Comme de coutume, le média Samba Foot met en place un vote afin de désigner le meilleur joueur brésilien sur l’année civile évoluant à l’étranger. Et pour la 15e édition, deux joueurs du PSG figurent parmi ces nominés.

Le Brésil n’a pas vraiment effectué la Coupe du monde escomptée, et pour cause. Grands favoris au vu de leurs forces en présence, les hommes de Tite, remercié depuis, ont échoué au stade des quarts de finale devant la Croatie après une séance de tirs au but. Reste que plusieurs joueurs auriverdes ont réalisé de grandes performances au sein de leurs clubs respectifs en 2022.

Neymar, favori à sa propre succession ?

C’est notamment le cas de Neymar Jr. Intenable avec le PSG depuis l’entame de la saison en cours, il affiche un niveau stratosphérique, au contraire de sa saison dernière. Sans surprise, il figure donc bien parmi les 20 nominés, lui qui a déjà remporté cette récompense honorifique à cinq reprises, rien que ça. Mieux, il s’est même octroyé les deux dernières éditions. Alors, jamais deux sans trois ? Une chose est sûre, avec ses quatre derniers mois et le fait qu’il ait égalé le roi Pelé en termes de buts inscrits en sélection, à savoir 77, cela le place comme le grand favori. Enfin, Marquinhos, habitué lui aussi à être cité au sein de cette liste, est également plébiscité.

Le public de Samba Foot, ainsi que le groupe d’invités spéciaux diligenté par le média, pourront voter entre le 3 et le 31 janvier prochain. Une liste qui fait, dans la grande majorité, la part-belle à de nombreux joueurs évoluant en Premier League, mais également au Real Madrid avec Vinicius Junior et Rodrigo qui pourraient bien faire de l’ombre à l’attaquant du PSG. Réponse début février…

La liste des 20 joueurs nominés pour le Samba d’Or 2022

Alisson (Liverpool), Antony (Manchester United), Bremer (Juventus), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Lucas Paqueta (West Ham), Marquinhos (PSG), Neymar (PSG), Coutinho (Aston Villa), Raphinha (Barcelone), Richarlison (Tottenham), Rodrigo (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Vinicius Junior (Real Madrid).