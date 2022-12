Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours, mais certains clubs préparent, d’ores et déjà, le suivant en vue de l’exercice 2023-2024. En ce sens, Jude Bellingham se place comme un joueur plus que convoité.

Jude Bellingham, voici un nom qui fait saliver nombre de mastodontes du vieux continent. Et pour cause : à seulement 19 ans, ce phénomène de précocité gravit les échelons à vitesse grand V sous la tunique du Borussia Dortmund. C’est simple, depuis l’entame de la saison en cours, le joueur formé à Birmingham est tout bonnement irrésistible. Rien d’étonnant donc à ce qu’il soit pisté de toutes parts, surtout après sa Coupe du monde plus qu’intéressante avec l’Angleterre.

Le Real sur le point de boucler l’arrivée de Bellingham

D’ailleurs, comme nous vous l’avions relayé sur Canal Supporters il y a quelques semaines de cela, le PSG lorgne la situation de Jude Bellingham avec grande attention. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, avait même évoqué le cas du borussen. De quoi positionner les Rouge et Bleu comme un favori crédible ? Rien n’est moins sûr. Car oui, aujourd’hui, la course à la signature de la pépite britannique s’annonce extrêmement ardue. En Premier League, Manchester City ou encore Liverpool rêvent de le rapatrier par exemple, tandis que le Real Madrid a entamé des pourparlers depuis des mois avec les différentes composantes de ce dossier XXL.

Et ce jour, la Cadena Ser y va de ses informations. Selon la radio ibère, le Real Madrid aurait ainsi fait un pas décisif vers l’acquisition de Jude Bellingham. Mieux, un accord serait sur le point d’être trouvé entre les trois parties que sont la Casa Blanca, le Borussia Dortmund et les représentants du principal intéressé. Les termes de cet hypothétique terrain d’entente comprendraient une indemnité de transfert à hauteur de 100 millions d’euros. De son côté, Jude Bellingham se verrait offrir des émoluments estimés à 12 millions d’euros annuels. Enfin, la clause libératoire de ce dernier pourrait atteindre le milliard d’euros. Reste à voir si cette information trouvera un écho officiel. En attendant, le PSG semble bien loin dans cette affaire…