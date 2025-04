Djorkaeff : « Ça fait vraiment plaisir de voir évoluer le PSG avec cet état d’esprit »

Le PSG a été sacré champion de France hier. Présent au Parc des Princes, Youri Djorkaeff a souligné la confiance qui se dégage de l’équipe de Luis Enrique.

Lors de cette saison 2024-2025, le PSG a largement dominé la Ligue 1. En 28 journées, le club de la capitale a gagné 23 matches et concédé cinq nuls. Il possède la meilleure attaque du championnat (80 buts) et la meilleure défense (26 buts encaissés). Ousmane Dembélé est le meilleur buteur de Ligue 1 (21 réalisations) et Bradley Barcola le meilleur passeur (neuf offrandes). En plus de dominer totalement le championnat, les Rouge & Bleu proposent un très beau jeu collectif et n’hésitent pas à faire les efforts défensifs les uns pour les autres. Youri Djorkaeff, ancien joueur du PSG (1995-1996, 47 matches, 20 buts) et actuel conseiller football de la Fifa, a donné une interview au Parisien. Dans cette dernière, il évoque le nouveau PSG, la philosophie de jeu…

La saison du PSG

« Cette saison est assez incroyable, au niveau du dynamisme, de la volonté, de la manière de jouer, de l’effervescence… Il y a beaucoup de choses positives pour les joueurs, le club, les supporters. Ça fait vraiment plaisir de voir évoluer le Paris SG avec cet état d’esprit. On sent les joueurs libérés, on sent leur envie de jouer sur tous les fronts, en Ligue des champions, en Ligue 1, en Coupe de France. Qu’ils soient sacrés dès ce week-end, c’est assez incroyable. La saison est passée à une vitesse folle. »

Ce qui le marque dans cette équipe du PSG

« La qualité des joueurs. On parle de l’état d’esprit, du niveau collectif, OK… Mais je trouve qu’on ne souligne pas assez la qualité technique des joueurs. Techniquement, c’est vraiment très fort, il y a des joueurs qui sont capables de renverser un match, de renverser des situations. Le PSG est l’une des équipes les plus fortes en ce moment. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est tous nos adversaires, en France et en Europe. »

Le PSG peut-il rester invaincu en championnat ?

« Bien sûr. Et ils vont avoir la volonté de le faire parce que c’est un objectif assez incroyable. Et puis, quand on voit la mentalité de leur entraîneur, je pense qu’ils ne vont rien lâcher. »

Dembélé

« C’est vrai, j’avais tout ça… Mais ce qui me plaît, c’est que toutes ses prises d’information et de décision sont en osmose avec le groupe et avec l’entraîneur. Dembélé, comme tous ses coéquipiers, joue hyper libéré. S’il doit tenter quelque chose, il le tente. S’il doit tirer, il tire. S’il doit faire la passe, il passe. On ressent la confiance de l’entraîneur derrière. Ce qui me fait vraiment plaisir pour Dembélé, Barcola, Doué et les autres, c’est qu’il y a une envie de prendre le ballon. Même dans les moments difficiles. Quand Paris est mené 2-0 par City au Parc, on a vu des joueurs qui venaient prendre le ballon. Pareil à 0-2 contre Dunkerque, ce n’est pas grave, on joue. Et c’est là qu’on voit que quand tu as la technique, les situations difficiles tu peux les surpasser. D’où l’importance de garder cette qualité de joueurs. »