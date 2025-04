Donnarumma : « Pour être un grand champion, il faut avoir un grand caractère »

Titulaire dans les buts du PSG la plupart du temps cette saison, Gianluigi Donnarumma a expliqué que pour être un champion, il faut avoir une force de caractère.

Choix numéro 1 de Luis Enrique pour occuper le but du PSG, Gianluigi Donnarumma alterne le bon et le moins bon avec le club de la capitale. L’exemple parfait est la double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Fautif sur le but vainqueur des Reds au Parc des Princes, il a été impérial sur la pelouse d’Anfield avec des parades importantes et deux arrêts lors de la séance de tirs au but. Dans une interview accordée à beIN Sports, le portier italien a évoqué sa personnalité avant d’évoquer les critiques qui tombent sur lui régulièrement. »

« L’important pour moi, c’est que le ballon ne passe pas la ligne »

« Je suis très gentil à l’extérieur, mais sur le terrain, je suis très énervé. Je suis un lion. C’est très important pour aider l’équipe, pour avoir confiance, pour donner de la confiance à mon équipe. La cicatrice sur mon visage ? On met toujours le visage sur le ballon. Je cherche à tout donner pour mon équipe. Pour moi, c’est le visage, le genou, je n’ai pas peur. L’important pour moi, c’est que le ballon ne passe pas la ligne. Les critiques ? Tout le monde parle de moi quand on prend un but ou on fait quelque chose de négatif. Mais je pense que personne ne connaît vraiment le métier de gardien comme je l’avais dit après Liverpool. Je pense que pour être un grand champion, il faut avoir un grand caractère. Ce n’est pas facile de lire tout ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux, parce que quelques fois cela te touche. Mais la chose importante, c’est de travailler, travailler, pour être encore plus fort. » Le numéro 1 du PSG est ensuite revenu sur la qualification contre Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions. « Le lendemain du match aller, je savais que l’on allait faire un grand match au retour. On va là-bas et on va gagner. Dans la tête, tout le monde, pas uniquement moi, avait une très bonne confiance. Je pense que la mentalité a fait la différence lors du match retour. »