Deux joueuses du PSG titulaires avec l’Equipe de France

L’Equipe de France est qualifiée et assurée de terminer première de son groupe. Elle affrontera les Pays-Bas en quart de finale samedi soir (21 heures). Avant ça, les joueuses de Corinne Diacre affrontent l’Islande ce soir dans son dernier match de poule. Une dernière rencontre sans enjeu pour elles mais pas pour les Islandaises qui peuvent encore se qualifier (actuellement deuxième du groupe avec un point d’avance sur la Belgique et l’Italie). La sélectionneuse de la France a réalisé quelques changements dans son onze de départ.

Malard pour remplacer Katoto

Corinne Diacre a décidé de titulariser deux joueuses du PSG. Grace Geyoro et Sakina Karchaoui vont souffler en débutant sur le banc alors que Sandy Baltimore va connaître sa première titularisation depuis le début la compétition après être entrée en jeu contre l’Italie (5-1). Kadidiatou Diani va enchaîner son troisième match et tentera d’augmenter son compteur but. Pour remplacer Marie-Antoinette Katoto, qui s’est blessée contre la Belgique et qui souffre d’une rupture du ligament antérieur et a le ménisque fissuré et qui est forfait pour la fin de l’Euro, Diacre a choisi Melvine Malard.

Le XI de la France

Peyraud-Magnin – Torrent, Tounkara, Renard (cap), Bacha – Toletti, Bilbault, Mateo – Diani, Malard, Baltimore