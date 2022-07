Buteuse lors de la large victoire de l’Equipe de France contre l’Italie (5-1), Marie-Antoinette Katoto s’est blessée contre la Belgique hier avant la demi-heure de jeu. L’attaquante du PSG se touchait le genou droit et est revenue sur le banc avec des béquilles et une poche de glace sur le genou. Ce vendredi, elle a passé une IRM et le verdict est mauvais. Katoto souffre d’une rupture du ligament antérieur et a le ménisque fissuré.

La FFF officialise le forfait de Katoto

Une information dévoilée par Le Parisien qui a été officialisée par la Fédération Française de Football. Sans entrée dans les détails de sa blessure, la FFF a confirmé qu’elle ne jouerait plus lors de cet Euro. « Bon rétablissement Marie, reviens-nous vite !« , a écrit l’Equipe de France sur son compte twitter. De son côté, le PSG a dévoilé un point médical sur sa joueuse. Et il explique « les équipes médicales du club de la capitale prendront très rapidement en charge l’attaquante parisienne pour procéder à des examens complémentaires. » Le club de la capitale explique qu’il lui apporte tout son soutien « et l’accompagnera tout au long de sa convalescence pour qu’elle puisse retrouver les terrains le plus rapidement possible.«