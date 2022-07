Bien lancées dans leur Euro, les féminines de l’Equipe de France ont connu deux succès en autant de matches. Après une victoire fleuve face à l’Italie (5-1) pour leur entrée en lice, les joueuses de Corine Diacre sont difficilement venues à bout de la Belgique (2-1). Qu’importe, avec ces deux résultats, Kadidiatou Diani et ses coéquipières sont directement qualifiées pour les quarts de finale de la compétition continentale. Une échéance que ne jouera malheureusement pas Marie-Antoinette Katoto, elle qui a dû déclarer forfait pour le reste du tournoi après une grave blessure au genou.

La France est fixée

Et étant donc certaines de terminer en tête de leur groupe, avant même leur dernier match face à l’Islande ce lundi, la France attendait le nom de son futur adversaire pour ces quarts de finale. Deux équipes pouvaient ainsi potentiellement affronter les Bleues : les Pays-Bas et la Suisse. Et dans cette rencontre serrée jusque dans les dix dernières minutes, ce sont finalement les Hollandaises qui ont su l’emporter sur le score de 4-1 grâce à trois réalisations en fin de partie. Les tricolores seront donc opposées aux Néerlandaises ce samedi 23 juillet à Rotherham.