Ciblé par le Napoli, Keylor Navas serait en passe de quitter le PSG pour rejoindre l’écurie italienne selon les derniers échos parus de l’autre côté des Alpes.

Arrivé au PSG à l’été 2019, Keylor Navas pourrait vivre ces dernières heures en tant que joueur du club de la capitale. Barré par Gianluigi Donnarumma dans l’effectif parisien, l’ancien portier du Real Madrid est ciblé par le Napoli depuis un petit moment, sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé entre Paris et le club italien en l’état. Le dossier était donc dans l’impasse, tout comme la question du départ de Fabian Ruiz au PSG négociée en parallèle et pour lequel Naples attendrait encore une offre à la hauteur de ses attentes selon L’EQUIPE.

Il en reste que le départ de Keylor Navas semble enfin connaitre un coup d’accélérateur. Selon les informations dévoilées ce mercredi soir par Gianluca Di Marzio, le Napoli aimerait en effet boucler le dossier d’ici ce week-end. Une information que rejoint La Repubblica dans son édition de ce jeudi. Le quotidien italien explique effectivement que le portier du PSG est attendu dans les prochaines quarante-huit heures en Italie afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec Naples. Tout cela serait effectué une fois que les derniers détails auront été réglés au cours des prochaines heures.

Reste à savoir quelles seront les modalités négociées et sur lesquelles le PSG et le Napoli vont s’entendre. Pour rappel, deux scénarios avaient récemment été présentés par le journaliste de FootMercato SantiFM. Soit celui d’un prêt avec un salaire partagé, soit celui d’un départ dans le cadre d’une résiliation du contrat de Keylor Navas avant la signature d’un bail de 3 ans. Deux options dans lesquelles le PSG n’a pas de grand intérêt, si ce n’est une économie du salaire de son portier et de laisser définitivement le champ libre à Gianluigi Donnarumma cette saison. Ces deux possibilités vaudront-elles à Keylor Navas un départ sans grand intérêt économique pour le club parisien ? Réponse dans les prochaines heures. En attendant, le Costaricien a repris l’entrainement en vue de s’installer sur le banc contre l’AS Monaco ce dimanche après avoir souffert de douleur lombaires le week-end dernier.