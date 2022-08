Alors que la Juventus est annoncé avec insistance comme désireuse de s’attacher les services de Leandro Paredes, le dossier semble enfin connaitre un coup d’accélérateur.

L’avenir de Leandro Paredes au PSG s’écrit en pointillés depuis le début de ce mercato estival. Si le club ne souhaite pas se séparer de lui absolument au contraire des éléments qui composent le loft, la direction parisienne ne verrait pas d’un mauvais oeil un départ de l’Argentin. Opposé à l’idée de partir au début de l’été, le joueur a fini par changer son fusil d’épaule, et ce d’autant plus depuis que la Juventus se penche avec grand intérêt sur lui. Il est même annoncé depuis maintenant plusieurs jours qu’un accord a été trouvé entre Leandro Paredes et la Vielle Dame.

Un prêt avec option d’achat obligatoire pour Leandro Paredes ?

Problème, la Juventus doit trouver un accord avec le PSG. Une tâche qui n’a pas été simplifiée par l’échec du départ d’Adrien Rabiot à Manchester United en raison des demandes salariales du Français, Leandro Paredes étant censé le remplacer une fois sa vente bouclée. Malgré ce contre-temps, le club italien n’a pas abandonné le dossier et celui-ci semble enfin être en train de connaitre un coup d’accélérateur après des jours de stand-by où un intérêt de l’AS Roma avait aussi été évoqué.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Leandro Paredes est même en train de se rapprocher de la Juventus. Le PSG et le club italien seraient en négocations pour un prêt payant assorti d’une option d’achat qui pourrait devenir obligatoire si des objectifs sont atteints, comme une qualification en Ligue des champions. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui indique sur son compte Twitter que les négocations progressent et que les contacts entre le PSG et la Juventus sont positifs. Matteo Moretto y va également de son information en affirmant que les Bianconeri souhaitent boucler la venue de Leandro Paredes entre ce jeudi et ce vendredi. Le journaliste confirme là-encore la tendance pour un prêt avec option d’achat qui pourrait devenir obligatoire. À voir maintenant si les contacts des prochaines heures permettront d’enfin boucler le deal.