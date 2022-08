Alors que le départ d’Idrissa Gueye du PSG se trouve actuellement dans l’impasse, le club parisien va essayer de débloquer les choses en ce début de semaine avec Everton.

Il y a encore quelques jours, le départ d’Idrissa Gueye du côté d’Everton semblait imminent. Il était alors annoncé que le joueur avait donné son accord pour effectuer son grand retour au sein du club anglais et qu’un terrain d’entente ne prendrait pas longtemps à être trouvé entre le PSG et les Toffees. Tout semblait aller comme sur des roulettes, mais les choses se sont finalement rapidement gâtées. En effet, a l’instar d’Ander Herrera ou de Mauro Icardi, Idrissa Gueye a réclamé une compensation financière au PSG pour quitter le club avant le terme de son contrat, voire pour quitter le club librement. L’idée derrière ce projet était claire pour le joueur : compenser la baisse de salaire à laquelle il serait confronté en rejoignant Everton plutôt qu’en honorant la dernière année de son engagement à Paris.

C’est à partir de là que les choses se sont compliquées puisqu’aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre le joueur et le club parisien. Selon Abdellah Boulma, la compensation financière était trop faible pour convaincre le milieu sénégalais. Pire, par la suite, Loïc Tanzi a affirmé qu’Everton avait pris la décision d’interrompre les négociations avec le PSG face au temps perdu dans le dossier. Une manoeuvre visant à mettre la pression pour accélérer les choses ? L’idée était alors évoquée sans être confirmée, mais il se pourrait que celle-ci se vérifie au cours des prochaines heures.

En effet, après quelques jours de flou, le PSG et Everton devraient très bientôt de nouveau s’asseoir à la table des négocations pour aborder le dossier. C’est tout du moins ce qu’a annoncé ce dimanche soir Abdellah Boulma. Selon lui, un rendez-vous est prévu en ce début de semaine pour tenter de faire bouger les choses dans ce dossier, et ce dans le sens d’un transfert et non d’une rupture de contrat. Reste maintenant à savoir si cette réunion sera fructueuse ou non. Cas contraire, il est important de rappeler que d’autres clubs – dont les noms n’ont pas filtré – seraient également sur les rangs pour recruter Idrissa Gueye d’ici la fin du mois d’août.