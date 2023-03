La trêve internationale reprendra très bientôt ses droits. À cette occasion, deux nouveaux joueurs du PSG ont été appelés avec l’Italie afin de disputer deux rencontres comptant pour les qualifications à l’Euro 2024.

Après Vitinha, Danilo et Nuno Mendes avec le Portugal et Fabian Ruiz avec l’Espagne, c’est au tour de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma d’être appelés avec leur sélection. Roberto Mancini vient, en effet, de dévoiler sa liste de 30 joueurs pour la prochaine trêve internationale. La Squadra Azzurra aura notamment deux oppositions à disputer en l’espace de trois jours.

Deux matches au programme pour l’Italie

La sélection transalpine commencera très fort ses phases de qualification pour l’Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne puisque la première journée nous offrira un choc alléchant entre l’Italie et l’Angleterre. Une partie qui se jouera le jeudi 23 mars prochain (20h45) sur la pelouse du SSC Napoli. Par la suite, les hommes de Roberto Mancini, grands absents de la dernière Coupe du monde, feront face à un adversaire plus modeste avec un déplacement à Malte le dimanche 26 mars (20h45).