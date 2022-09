Ce samedi soir, la Ligue des Nations se poursuit. Et après l’équipe de France de Kylian Mbappé et l’Italie de Gigio Donnarumma, cinq autres joueurs du PSG sont concernés par les matches de sélection dans la soirée.

Depuis lundi, les joueurs du PSG sont concentrés sur les matches de sélection. En Europe, la Ligue des Nations est au programme. Si certaines équipes peuvent encore se qualifier pour le Final Four de la compétition, les sélectionneurs profitent également de cette coupure internationale pour peaufiner les derniers automatismes avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Et ce samedi soir, cinq Parisiens sont concernés par cette Ligue des Nations : Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha avec le Portugal puis Carlos Soler et Pablo Sarabia pour l’Espagne. Cependant, seulement deux joueurs des Rouge & Bleu débuteront dès le coup d’envoi.

Danilo enchaîne en défense, Sarabia retrouve du temps de jeu

Le Portugal (2e, 7 pts) affronte la République tchèque à Prague (20h45 sur L’Equipe Live). Et comme en club, Danilo Pereira évoluera en tant que défenseur central aux côtés de Ruben Dias. Concernant Nuno Mendes et Vitinha, ils débuteront sur le banc.

XI de la République tchèque : Vaclík – Zima, Brabec, Jemelka – Coufal, Král, Souček, Zelený – Hložek, Schick, Barák

: Vaclík – Zima, Brabec, Jemelka – Coufal, Král, Souček, Zelený – Hložek, Schick, Barák XI du Portugal : Costa – Dalot, Dias, Danilo, Rui – Carvalho, Neves, Fernandes, Bernardo – Ronaldo, Leão

Dans le même groupe, l’Espagne, leader (8 pts), reçoit à Saragosse la Suisse (20h45 sur la chaîne L’Equipe et L’Equipe Live). En manque de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia continue d’avoir la confiance de Luis Enrique en sélection. Ainsi, le joueur de 30 ans est aligné en attaque dans le 4-3-3 de la Roja aux côtés de Marco Asensio et Ferran Torres. Également appelé, la recrue parisienne, Carlos Soler, débute sur le banc.