PSG : Sarabia se confie sur son temps de jeu

Cette trêve internationale est l’occasion pour de nombreux joueurs du PSG de disputer des rencontres sous les couleurs de leur pays. En ce sens, l’Espagne peut compter sur l’attaquant parisien Pablo Sarabia pour les deux dernières journées de Ligue des Nations. En manque de temps de jeu depuis le début de saison, le numéro 19 Rouge & Bleu s’est exprimé à ce sujet.

Le joueur du PSG devrait donc prendre part aux rencontres du 24 et 27 septembre prochain avec La Roja respectivement face à la Suisse et au Portugal. Si ces deux matches seront les deux dernières journées de Ligue des Nations, ils sont aussi l’occasion pour la sélection espagnole de se rassembler une dernière fois avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre prochain. Pour autant, hors de question de ne pas se concentrer sur les échéances à venir en cette fin de mois de septembre : « Si nous pensons à la Coupe du Monde, nous n’allons rien gagner, nous voulons être à nouveau dans le Final Four l’été prochain« , a déclaré Pablo Sarabia sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero. Interrogé sur sa présence en sélection malgré son faible temps de jeu en club, l’attaquant transpyrénéens a répondu : « Je ressens beaucoup de confiance de la part de l’entraîneur (Luis Enrique ; NDLR) et j’essaie de répondre par le travail et le jeu à chaque fois que je suis ici« . Depuis le début de saison, Pablo Sarabia n’a disputé que 252 minutes avec le PSG, un faible temps de jeu qui ne semble pas lui poser de problème tant il fait confiance au club et à Christophe Galtier : « Je pense que c’est une très longue saison et il y aura des minutes pour tout le monde […] Toute l’équipe a besoin de rotation« .

Son prêt au Sporting Portugal la saison dernière

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Pablo Sarabia a disputé une saison en prêt du côté du Sporting Portugal. L’exercice 2021-2022 s’est parfaitement déroulé pour lui en Liga Bwin puisqu’il a eu du temps de jeu et a été décisif (45 matchs – 21 buts). Pour la radio Onda Cero, le numéro 19 parisien est revenu sur ce prêt : « A cette époque, il y avait un entraîneur (Maurico Pochettino ; NDLR) qui ne me faisait pas entièrement confiance et je savais que je devais partir. C’était une bonne décision« .