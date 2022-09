Auteur d’un bon début de saison avec le PSG, Lionel Messi a continué sur sa lancée lors de cette trêve internationale. Avec un doublé face au Honduras (3-0), l’attaquant argentin apparaît en forme, comme l’a souligné son sélectionneur, Lionel Scaloni.

Après un premier exercice compliqué avec le maillot du PSG, Lionel Messi retrouve d’excellentes sensations à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre). Le principal intéressé a lui-même reconnu un état d’esprit différent par rapport à la saison précédente, en marge de la victoire en match amical face au Honduras (3-0). « Cette année est différente, je suis arrivé avec un esprit différent. Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l’ai déjà dit. J’ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. »

Lionel Scaloni voit un Messi heureux

Présent en conférence de presse d’après-match, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, a expliqué voir un Messi heureux sur le terrain, ce qui bénéficie à l’ensemble du groupe, dans des propos rapportés par TyC Sports. « L’important est qu’il aille bien, qu’il soit à l’aise, qu’il aime jouer au football. S’il n’aime pas ça… on ne va pas bien faire. Je pense qu’il apprécie son équipe. C’est important. Tout le monde aime le voir sur le terrain. Plus il en profite, plus nous en profitons tous. Je le vois bien, je le vois heureux. J’espère qu’il continuera comme ça », a déclaré Lionel Scaloni avant d’envoyer un message à sa sélection avant la Coupe du monde. « Nous voulons que l’équipe nationale argentine soit pour tout le monde. Avec le même rêve et la même humilité. C’est le football. Nous sommes conscients que parfois on gagne et parfois on perd. Ce vendredi, on a gagné, parfait, mais ça continue. Demain, nous devrons nous lever et reprendre l’entraînement. Ce n’est pas parce que vous gagnez que vous pouvez dire ce que vous voulez et ce n’est pas parce que vous perdez que vous êtes le pire. »

Actuellement, l’Argentine reste sur une incroyable série de 34 matches sans défaite (23 victoires et 11 nuls) et est à trois rencontres d’égaler le record de l’Italie. Pour rappel, l’Albiceleste jouera un dernier match amical face à la Jamaïque dans la nuit de mardi à mercredi avant le Mondial 2022. Dans son groupe, le vainqueur de la Copa America 2021 défiera le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite.