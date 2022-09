Première recrue du PSG lors du mercato estival, Vitinha s’est très vite fondu dans l’effectif du PSG. Le jeune milieu de terrain portugais (22 ans) est la meilleure recrue de ce début de saison et forme une très bonne paire avec Marco Verratti. Même s’il n’a pas encore marqué ou délivré de passe décisive, l’ancien de Porto apporte sa patte au jeu des Rouge & Bleu. On a l’impression qu’il est à Paris depuis plusieurs années et semble gérer la pression de représenter un club comme le PSG à seulement 22 ans. Pour la pastille My Journey to Paris pour PSG TV, Vitinha a évoqué ce que la capitale française représentait pour lui.

« Pour l’instant, que du bonheur. Tout ce que je vis est parfait, sorti d’un rêve, c’est la vie en rose et j’espère que cela ne changera pas. J’ai déjà eu l’occasion de dire que la façon dont j’ai été reçu a dépassé toutes mes attentes. Je ne sais pas si je suis influencé par le fait d’être à l’aise loin de chez moi. Mais j’arrive à démarrer ce nouveau chapitre avec beaucoup de plaisir. La ville est magnifique, je n’ai pas encore pu tout visiter car c’est très grand, il y a beaucoup de choses à faire, je n’ai pas pu tout faire. […]La vie est tout aussi parfaite et je ne pourrais pas être plus heureux que d’être dans ce club énorme et dans cette magnifique ville.«

« La concrétisation d’un rêve«

L’international portugais a ensuite parlé de ses sentiments après avoir signé au PSG. « C’était la concrétisation d’un rêve, une étape que j’ai toujours rêvé de franchir. Après une saison quasiment parfaite au FC Porto, je me retrouve à jouer pour l’un des plus grands clubs du monde. N’importe quel gamin ou jeune joueur qui entame sa carrière et qui rêve d’arriver à ce niveau, encore plus qu’en un enfant s’était imaginé jouer au football un jour et vouloir atteindre le plus haut niveau dans des clubs géants comme le PSG, et j’ai réussi. Je peux maintenant entamer mon histoire avec ce club mythique.«