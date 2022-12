Dimanche dernier, l’Argentine et la France s’affrontaient en finale. Deux joueurs du PSG s’affrontaient, Lionel Messi et Kylian Mbappé. C’est le premier cité qui l’a emporté alors que son coéquipiers s’est offert un triplé malgré la défaite (3-3, 4 t.a.b à 2). Des performances qui ont fait exploser les ventes de maillots des Rouge & Bleu.

Le PSG possède un nouveau champion du monde dans ses rangs en la personne de Lionel Messi. L’Argentin a triomphé dimanche dernier avec l’Albiceleste contre la France (3-3, 4 t.a.b à 2). De l’autre côté, Kylian Mbappé aurait pu s’offrir un deuxième titre de champion du monde. Auteur d’un match XXL avec un triplé et une réussite dans la séance de tirs au but, il a terminé meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations. Des performances qui ont boosté les ventes des maillots des deux joueurs.

Lionel Messi flocage le plus sollicité le 18, Mbappé le lendemain

Le Parisien assure que la présence des deux joueurs du PSG en finale « a permis au club de la capitale de booster ses ventes de tuniques tout au long de la semaine avant l’événement. » Il y a même eu deux pics de ventes le jour de la finale et le lendemain. Le quotidien régional explique que le flocage le plus sollicité en boutique et sur le store en ligne le jour de la finale était celui de Lionel Messi, le lendemain celui de Kylian Mbappé. « L’équipementier et le club ne communiquent pas avec précision le nombre de maillots vendus par jour, que l’on estime à plusieurs milliers en tenant compte des ventes en ligne et en magasins« , conclut Le Parisien qui indique aussi que selon Reuters, « le PSG a connu un dimanche 18 décembre particulièrement fructueux avec 200 % de maillots vendus en plus sur la journée. »