Anciens PSG – Blaise Matuidi prend sa retraite

À 35 ans, Blaise Matuidi a fait une grosse annonce ce jour. L’ancien joueur du PSG a ainsi déclaré qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

Blaise Matuidi restera une figure emblématique du PSG de l’entame de l’ère qatarie. Débarqué en terre parisienne à l’été 2011 en provenance de Saint-Etienne, le milieu de terrain a disputé la bagatelle de 295 matches en Rouge et Bleu (2011-2017). Le temps pour lui d’amasser une flopée de trophées hexagonaux et d’inscrire la bagatelle de 33 réalisations. Par la suite, outre son titre de vice-champion d’Europe en 2016 et celui de champion du monde en 2018 avec l’Équipe de France, il s’est offert une expérience très fructueuse du côté de la Juventus (2017-2020) avec laquelle il a remporté la Serie A à trois reprises. Enfin, il s’est expatrié aux États-Unis (2020-2022) où il a porté la tunique de l’Inter Miami durant deux saisons avant, donc, de prendre la décision de mettre un point final à cette carrière de haute volée.

C’est le principal intéressé qui a annoncé la nouvelle par le biais d’une longue vidéo. Blaise Matuidi a notamment expliqué : « Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné. Mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée, mais avec fierté, que je tourne aujourd’hui cette page. Merci ! », a-t-il notamment exposé sur son compte Twitter officiel.

