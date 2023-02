Après deux jours de repos, le PSG a repris l’entraînement ce mercredi au Camp des Loges et se prépare pour le Classique face à l’OM. Et Christophe Galtier a pu compter sur le retour de deux joueurs lors de la séance du jour.

J-4 avant le 105e Classique entre l’Olympique de Marseille et le PSG (dimanche à 20h45 sur Prime Video). Leader avec cinq points d’avance, le club parisien aura besoin de toutes ses forces vives pour battre son dauphin, dans un Stade Vélodrome qui devrait battre son affluence record. Et ce mercredi au Camp des Loges, Christophe Galtier a pu compter sur le retour de deux défenseurs à l’entraînement du jour.

🚨 | Nordi Mukiele a fait son retour à l’entraînement collectif ✅🇫🇷 pic.twitter.com/ROQpnG9hM3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 22, 2023

Marquinhos et Mukiele aptes pour OM / PSG ?

Absent lors du dernier match face au LOSC (4-3), le capitaine du PSG, Marquinhos, a effectué son retour à la séance collective, comme l’a dévoilé le PSG via son site officiel. Un retour programmé comme prévu par le staff technique. Mais la bonne nouvelle de la journée concerne la présence de Nordi Mukiele à l’entraînement. Performant avant sa blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu éloigner des terrains pendant plus d’un mois, le défenseur de 25 ans revient au meilleur des moments pour les Rouge & Bleu. L’ancien du RB Leipzig a manqué 8 matches du PSG pendant sa période d’indisponibilité. « Les deux joueurs pourraient être du déplacement à Marseille dimanche prochain et renforcer un secteur défensif qui avaient bien besoin d’eux », rapporte RMC. À ce jour, seuls Neymar Jr et très probablement Renato Sanches manqueront à l’appel pour le déplacement dans le Sud en fin de semaine.