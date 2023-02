Le PSG ne pense pas à se séparer de Christophe Galtier

Le poste de Christophe Galtier sur le banc du PSG est annoncé comme menacé par beaucoup d’observateurs du club de la capitale. Cependant, la réflexion des dirigeants Rouge & Bleu quant à l’avenir du technicien français ne serait pas si évidente.

En effet, si Christophe Galtier et son avenir cristallisent les débats actuellement, il se pourrait que ceux-ci ne soient guère fondés. C’est en tous cas ce qu’affirme le journaliste Loïc Tanzi. Ce dernier, sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg, ce mardi 21 février, a affirmé selon ses informations que « pour l’instant, le PSG ne pense pas du tout à se séparer de Christophe Galtier. Ils attendent au moins le match retour face au Bayer, et même si ça se passe mal, aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison. En tous cas c’est la tendance aujourd’hui au PSG« . Dans les débats autour de l’avenir de Christophe Galtier, c’est le nom de Thomas Tuchel qui revient avec insistance afin de prendre sa place. Une piste qui tient sa genèse d’une réunion entre Nasser Al-Khelaïfi et Pini Zahavi au cours de laquelle le nom de l’ancien coach du Paris Saint-Germain a été évoqué.

— L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 21, 2023

En effet, toujours selon Loïc Tanzi, le président du PSG et l’agent de Thomas Tuchel, Pini Zahavi, se sont rencontré la semaine dernière avant le match aller face au Bayern Munich. Une entrevue à laquelle a également participé Luis Campos. Le journaliste de L’Equipe a précisé que cette réunion n’avait pas pour but d’évoquer le dossier Thomas Tuchel, mais voyant le situation sportive actuelle au Paris Saint-Germain, Pini Zahavi aurait évoqué le nom de son client, Thomas Tuchel. A ce stade, il n’existe aucune discussion ou négociation officielle entre le club de la capitale et le technicien allemand.