Deuxième vote en vue pour désigner le capitaine du PSG

Le Paris Saint-Germain doit-il toujours faire confiance à Marquinhos en tant que capitaine ? Confirmé lors de la conférence de presse d’avant match contre Toulouse par Luis Enrique, Marquinhos était sorti vainqueur de la première élection interne au sein du club, effaçant ainsi les doutes sur son capitanat. Mais selon Fabrice Hawkins, un deuxième vote, cette fois-ci à bulletin secret, s’est tenu ce matin au PSG.

Le PSG et son capitaine, une histoire sans fin. Les atermoiements autour du brassard font partie intégrante de l’ADN Paris Saint-Germain cet été : le sujet revient inlassablement sur la table, même lorsqu’il semblait réglé. Alors que Marquinhos était désigné par l’ensemble du vestiaire comme le premier capitaine, accompagné de 3 autres joueurs dont les noms n’ont pas fuité, un deuxième vote organisé ce matin s’est tenu selon Fabrice Hawkins, une information confirmée par L’Equipe. Un vote organisé cette fois à bulletin secret, alors que le premier avait été informel et à mains nues. Une manière de faire en sorte que tout le monde puisse s’exprimer en son âme et conscience, chose qui n’avait pas été le cas lors du premier vote, et qui n’a pas été apprécié par la direction selon Le Parisien.

🚨 Pour la deuxième fois les joueurs du PSG ont voté, ce matin, pour élire le capitaine, cette fois c’est un vote à bulletin secret



🔹Un premier vote informel avait conforté Marquinhos dans ce rôle



➡️Résultat à venir — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 22, 2023

5 candidats

Cette fois-ci, les joueurs voteront en leur âme et conscience, explication pour laquelle les résultats pourraient changer. On peut aisément imaginer que Kylian Mbappé, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Marco Verratti – s’il ne quitte pas le club – auront des votes parmi les potentiels capitaines. Selon Le Parisien, ces cinq joueurs sont en lice pour porter le brassard. Ce samedi à 21 heures, le PSG affrontera Lens pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Le nom du prochain capitaine officiel sera probablement connu.