DFCO / PSG : les compositions officielles

En fin d’après-midi (17h sur Canal Plus), le PSG affronte le Dijon FCO, au Stade Gaston-Gérard, à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1. Actuellement troisième de Ligue 1 (54 pts), à quatre points du leader lillois, le PSG devra s’imposer pour mettre la pression sur ses concurrents directs. Avec sept absences, les choix de Mauricio Pochettino étaient attendus pour affronter le DFCO. Voici les compositions des deux équipes. En l’absence de Marco Verratti et Leandro Paredes, Rafinha débute la rencontre. Danilo Pereira et Danilo Diallo sont également dans le onze.

Feuille de match du DFCO / PSG

Samedi 27 février 2021 à 17 heures au stade Gaston-Gérard – 27e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Lesage | VAR : Delerue