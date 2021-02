DFCO / PSG : annoncez votre pronostic

Ce samedi en fin d’après-midi (17h sur Canal Plus), le PSG devra absolument s’imposer face à la lanterne rouge, le Dijon FCO, à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1. En attendant les résultats de ses principaux concurrents, qui joueront dimanche, les Parisiens pourraient revenir à un point du leader lillois (58 pts) en cas de victoire. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur sept joueurs, dont Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Marco Verratti et Mauro Icardi. Alors comment sentez-vous cette rencontre entre le DFCO et le PSG ? Annoncez votre pronostic ici.

Dimanche dernier, le PSG s’était incliné, au Parc des Princes, face à l’AS Monaco (0-2). Aucun CSien n’avait annoncé le bon résultat ici.