Les Parisiennes disposent d’Issy (4-0)

Finie la trêve internationale, place à la D1 Arkema. Le PSG a retrouvé la compétition domestique ce samedi après midi avec la réception du GPSO 92 Issy, club en crise interne et sportive (11e sur 12). Olivier Echouafni a décidé d’aligner une équipe mixte. L’ouverture du score est intervenue à la 10e minute par Luana. Et puis des occasions par Huitema, une barre de Formiga (80e)… puis enfin un but du break par Kadi Diani (85e), et un penalty (87e signé Diani). A la 90e minute l’inévitable Marie-Antoinette Katoto frappe (4-0). Pas de 14-0 comme à l’aller. Trois points cependant. Entrée en fin de match, Kadidiatou Diani a disputé son 100e match au PSG.

XI du PSG : Endler – Lawrence, Paredes (c), Cook, Simon (Baltimore 47e) – Luana, Formiga, Nadim (Hurtré 80e) – Huitema (Diani 80e), Katoto, Bruun.