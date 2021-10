Alors que de nombreuses rumeurs envoyaient Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, l’attaquant de 22 ans est resté dans le club de la capitale. Ses déclaration sur RMC Sport concernant ses envies de départ ont déclenché un séisme aujourd’hui. Le joueur français pourrait aller au bout de son contrat libre et le PSG pourrait donc ne rien toucher. C’est ce qu’a expliqué Vikash Dhorasoo dans L’Équipe de Greg ce soir.

« J’ai l’impression qu’il va aller au bout de son contrat libre et que le Paris Saint-Germain touchera rien. Il y a aussi les supporters qu’il faut ménager. Il n’a pas prolongé pour être transféré et pour que le PSG récupère quelque chose. Les dirigeants ont eu la possibilité de le faire plus tôt, Mbappé leur a dit faites-le maintenant moi je ne prolongerai pas, j’irai au bout de mon contrat. Il dit qu’il ne laisserai pas le PSG ne rien récupérer. (…) Il a le droit d’aller au bout de son contrat. Moi je le trouve super, il continue à bien jouer. Il défend, il court. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de passer une année cool au PSG. Il joue bien et il continuera à bien jouer. »