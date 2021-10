Mbappé : « J’ai dit fin juillet que je voulais partir »

Défait pour la première fois de la saison sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche, les hommes de Mauricio Pochettino ont subi de nombreuses critiques des médias mais aussi des observateurs. Alors que l’on pensait que l’actualité du PSG allait se calmer avec la trêve internationale, RMC Sport a partagé en exclusivité les premiers mots de Mbappé qui revient sur ses envies de départ l’été dernier. L’interview est à retrouver dans son intégralité demain à partir de 18h00 lors de l’émission « Rothen Régale ».

« J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C’est un club qui m’a beaucoup apporté, j’ai toujours été heureux, les quatre années que j’ai passé ici, et je le suis encore. Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu’on sorte main dans la main, qu’on fassse un bon deal, et moi j’ai respecté ça. J’ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. »

« Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai ! (…) C’est pas à moi de juger, mais moi, ma position a été claire. J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n’ai pas trop apprécié le fait de dire ‘oui, il vient la dernière semaine d’août…’ parce que ça, ça fait voleur. J’ai dit fin juillet que je voulais partir. »