Âgé de 18 ans, Alfred, surnommé Seven, a été tué par balles dans la nuit du 28 au 29 septembre. Ce soir-là, le jeune supporter parisien regardait le PSG jouer contre Manchester City en Ligue des Champions. C’est au domicile familiale de Valenton (Val-de-Marne) qu’il sera abattu par un homme connu de la justice. Dans un article publié par Le Parisien, son cousin revient sur cette horrible soirée.

Lors de ce fameux match de Ligue des Champions, une trentaine de personnes « âgées de 8 à 25 ans » étaient réunies dans un chalet, au fond du jardin de la maison familiale. Ce soir-là, Seven devait aller au Parc des Princes pour regarder le match mais il n’a pas pu se procurer un nouvel abonnement au stade après la pandémie. Son cousin est donc resté avec lui. Un homme issu des gens du voyage est entré dans le chalet pour regarder la première mi-temps. Le futur tireur fait un aller-retour et revient avec une arme. Tout le monde s’est jeté au sol et Seven a pris quatre balles dans le dos. « Le virage d’Auteuil compte lui rendre hommage. Nous espérons que le club suivra », explique le cousin. Un juste retour pour ce jeune fan du PSG dont le père était abonné au Parc des Princes depuis 17 ans.

La rédaction de Canal Supporters tient à présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Alfred. La famille PSG est avec vous et on pense tous fort à Alfred.