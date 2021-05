Mbappé, Di Maria : les chiffres avant la finale ASM / PSG

Ce soir, le PSG affronte Monaco en finale de Coupe de France (21h15, Eurosport 2, France 2). Ce sera la huitième fois que les deux équipes s’affronteront en Coupe de France, pour cinq victoires parisiennes et deux défaites et la 106e fois toutes compétitions confondues. Seul Bordeaux (108) a affronté plus de fois les Rouge & Bleu dans leur histoire. Avec ce Monaco / PSG, le PSG va disputer sa septième finale de CDF consécutive. Un record en Europe dans les cinq grands championnats comme le rapporte le PSG sur son site internet. Le FC Barcelone avait lui participé à six finales consécutives de Copa del Rei (2014-2019). Avec cette 19e finale, le PSG rejoint Marseille pour le record de finales disputées dans la doyenne des compétitions françaises.

En ce qui concerne les statistiques individuelles, Kylian Mbappé pourrait s’offrir un record. Actuellement à six buts en Coupe de France, il pourrait égaler voire dépasser le record de buts sur une saison de CDF avec des matches à élimination directe avec les 7 buts de Guillaume Hoarau (2010-2011), Zlatan Ibrahimovic (2015-2016), Angel Di Maria (2017-2018) et Pablo Sarabia (2019-2020). Le “vrai” record est détenu par François M’Pelé avec 10 buts “mais avec 10 matches joués en aller-retour.” Enfin, Angel Di Maria pourrait devenir le seul meilleur passeur de l’histoire ce soir avec une 104e offrande sous le maillot Rouge & Bleu.