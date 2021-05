Pochettino : “L’équipe a fait preuve de solidarité”

Victorieux de l’AS Monaco (2-0) ce mercredi en finale de Coupe de France, le PSG entre encore un peu plus dans l’histoire de la doyenne des compétitions. Les Rouge et Bleu ont glané leur 14e coupe dans cette compétition. Arrivé sur le banc du PSG en janvier, Mauricio Pochettino a remporté le deuxième trophée de sa carrière d’entraîneur, après la Trophée des Champions en début d’année. Présent au micro d’Eurosport, l’entraîneur parisien a félicité son équipe après cette victoire.

“On est très heureux, on a réussi à gagner ce trophée, je suis heureux pour les joueurs, le staff, le club. Bien sûr, c’est quelque chose de grand pour tout le monde ce soir. On a réalisé que quand on jouait en étant en place, c’était différent. On se souvient de ce match de Ligue des Champions. On a réussi à marquer ce but, on a vu qu’on était forts tout au long de la rencontre et au final, l’important dans une finale, c’est de gagner”, a déclaré Mauricio Pochettino, dans des propos rapportés par Foot Mercato. “Le collectif a été très bon ce soir, j’en suis très heureux. L’équipe a fait preuve de solidarité, ils comprenaient ce qu’il fallait faire pour l’emporter. Je suis heureux parce que c’est un nouveau trophée pour nous et ça nous donne beaucoup de confiance pour ce match à Brest, c’est une autre finale qu’il faudra jouer pour le titre.”