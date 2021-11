Bodmer : « Messi est beaucoup dans le duel comparé à la Liga »

Décisif en Ligue des Champions sous le maillot du PSG avec trois buts en trois matches, Lionel Messi a un peu plus de mal en Ligue 1. Il n’a pas encore marqué ou délivré de passe décisive en cinq matches. L’Argentin doit digérer sa nouvelle vie, lui qui n’avait jamais quitté le FC Barcelone depuis le début de sa carrière. Mathieu Bodmer ne s’inquiète pas pour La Pulga.

« Peut-être que grâce à ça, on va se rendre compte que la Ligue 1 a vraiment un bon niveau. Physiquement, c’est l’un des championnats les plus compliqués au monde. On ne s’en rend peut-être pas compte alors que lui, le découvre. Tous les week-ends, il joue des gens, qui athlétiquement sont capables de répondre à son petit coup de rein même s’il l’a moins qu’il y a dix ans. (…) La Ligue 1 est toutefois peut-être un peu plus ouverte depuis 18 mois. C’est une information qu’il n’avait peut-être pas, explique l’ancien parisien dans Rothen s’enflamme sur RMC. En Espagne, ça joue vraiment tranquille, placé, plus technique et à son rythme. Là, il est beaucoup dans le duel. Les défenseurs de Ligue 1 aujourd’hui, ils sont pratiquement tous jeunes, courent vite et sont athlétiques. C’est compliqué d’être bon pour lui.«