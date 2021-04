Di Maria, deuxième meilleur passeur en activité de Ligue 1

Récemment, Angel Di Maria a dépassé la barre des 100 passes décisives sous le maillot du PSG et se rapproche du record de Safet Susic (102 contre 103). En Ligue 1, depuis son arrivée en 2015, El Fideo a délivré pas moins de 64 passes décisives. Il est le deuxième meilleur passeur en activité en championnat derrière Dimitri Payet et ses 90 offrandes comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet. Trois autres parisiens figurent dans le top 15, Marco Verratti (8e, 35), Kylian Mbappé (9e, 34) et Neymar (11e, 29). Julian Draxler est lui en 21e place avec 20 passes décisives.

Le Top 15 des meilleurs passeurs en activité en Ligue 1

1. Dimitri Payet (OM) : 90 passes décisives

2. Angel Di Maria (PSG) : 64

3. Ryad Boudebouz (ASSE) : 55

4. Jimmy Briand (Bordeaux) : 51

5. Florian Thauvin (OM) : 43

6. Romain Hamouma (ASSE) : 40

7. Memphis Depay (OL) : 36

8. Marco Verratti (PSG) : 35

9. Kylian Mbappé (PSG) : 34

10. Wahbi Khazri (ASSE) : 31

11. Neymar (PSG) et Clément Grenier (SRFC) : 29

13. Andy Delort (MHSC) et Thomas Mangani (SCO) : 28

15. Nicolas de Préville (Bordeaux) et Wissam Ben Yedder (ASM) : 26

En ce qui concerne les meilleurs buteurs en activité, le classement est dominé par Kylian Mbappé et ses 105 buts. Il devance Jimmy Briand (100 buts) et Wissam Ben Yedder (99 buts). Le numéro 7 parisien est le seul Rouge & Bleu du top 10. Neymar (12e, 53 buts) et Angel Di Maria (13e, 51 buts) figurent dans le top 15.

Le top 10 des meilleurs buteurs en activité de Ligue 1

1. Kylian Mbappé : 105 buts

2. Jimmy Briand : 100 buts

3. Wissam Ben Yedder : 99 buts

4. Florian Thauvin : 86 buts

-. Dimitri Payet : 86 buts

6. Nolan Roux : 73 buts

7. Memphis Depay : 61 buts

8. Wahbi Khazri : 59 buts

9. Romain Hamouma : 58 buts

–. Andy Delort : 58 buts