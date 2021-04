Le PSG est à deux jours de sa demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City au Parc des Princes. Ce PSG / City sera également une opposition entre Pep Guardiola et Mauricio Pochettino. Les deux coaches s’affrontent depuis plus d’une dizaine d’années que ce soit en Espagne ou en Angleterre. Mercredi soir, ce sera leur 19e affrontement (10 victoires pour Pep, 3 victoires pour Pochettino et 5 nuls). Deux coachs qui ont des principes de jeu assez similaires. Pour Le Parisien, Andoni Zubizarreta a évoqué le profil de l’entraîneur parisien.

“Pochettino ? Avec lui, rien n’est laissé au hasard. Tout est étudié. Il est méticuleux. Il insiste sur l’importance de ressortir proprement les ballons. Son cheminement avec Tottenham plaide pour lui. Dans un championnat dénué de calculs, il a compris que le cours d’un match pouvait basculer en un rien de temps sur un geste génial ou une inspiration. Il sait adapter le jeu de son équipe aux qualités de l’adversaire sans renier ses principes. À Paris, avec des individualités exceptionnelles, comme Mbappé ou Neymar, il a vite analysé les forces de son effectif. Et il les utilise pleinement. Ce n’est jamais simple pourtant d’arriver en janvier, au sein d’un club finaliste de la précédente C1. Il n’est pas seulement là pour gagner la Ligue des champions, il doit aussi remporter la Ligue 1. À l’image de Pep, il a encore l’âme du joueur et du capitaine qu’il a été.“