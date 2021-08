Di Maria : “Je pense que Mbappé ne trouvera pas une meilleure équipe que celle-ci”

Le PSG est l’acteur majeur de ce mercato d’été 2021. Et pour cause, les Rouge & Bleu ont effectué un recrutement cinq étoiles lors de cette période estivale avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. L’arrivée de l’international argentin a logiquement suscité un intérêt planétaire, après 21 années passées à Barcelone. Dans un entretien à l’émission Sports Center de la chaîne ESPN, son compatriote – Ángel Di María – est revenu sur le recrutement de l’attaquant de 34 ans et a également évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, dans des propos traduits par RMC Sport.

L’arrivée de Lionel Messi

Di María : “Je suis plus qu’heureux. Tous mes rêves ont été réalisés en un mois : gagner la Copa America et pouvoir jouer dans le même club que Leo, c’est ce que j’ai toujours souhaité. Je n’en reviens toujours pas que Leo soit à l’entraînement avec nous. Partager le vestiaire avec lui, c’est unique pour moi et on va beaucoup en profiter.”

Les vacances à Ibiza avec Messi, Neymar, Verratti et Paredes

Di María : “Leo l’a déjà dit, c’était le hasard. On se rendait là-bas avec lui (Messi) et Paredes. Juste à ce moment-là, Neymar est arrivé et nous a invités, Verratti s’est joint à nous. On disait à Leo de venir au PSG mais tout était réglé pour lui au Barça, il nous a dit qu’il allait y rester.”

L’avenir de Kylian Mbappé

Di María : “Je crois qu’il reste. Il est évident que c’est un joueur que toutes les grandes équipes veulent mais avec l’équipe que le PSG a désormais, je ne pense pas qu’il va s’en aller. Je pense qu’il ne trouvera pas une meilleure équipe que celle-ci.”