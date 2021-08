Revue de Presse PSG : Galactiques, Messi, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 12 août 2021 : Les galactiques du PSG, les débuts de Messi et les départs à venir.

L’Équipe du jour fait un focus sur les “nouveaux galactiques” du PSG et le fait que Messi retrouve enfin son quotidien de footballeur : “Il s’est donc présenté au Camp des Loges peu après 9 heures, bien avant la plupart de ses nouveaux coéquipiers, et a découvert son nouveau terrain de jeu. Pour cette première prise de contact, en famille puisque sa femme et leurs trois fils l’accompagnaient, il s’est adonné aux tests physiques traditionnels avant d’entrer dans le vif du sujet. Pas question de forcer ou de précipiter quoi que ce soit […] Pour cette reprise en douceur, il a pour l’essentiel fait du travail en salle et des courses pour initier le rattrapage de foncier qui l’attend. Mais il a aussi déjà (gentiment) touché la balle, participant à un toro aux côtés des Neymar, Marquinhos et autres Mauro Icardi avant de faire une petite démonstration de son adresse sur des tables de tennis-ballon. […] Sauf mouvement d’ici au 31 août, le groupe du PSG est enfin au complet, à commencer par ses stars galactiques appelées à former une ligne d’attaque irréelle, Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Les trois hommes ont pu échanger et ont peut-être évoqué ce qui les attend cette saison, à la tête d’un effectif armé pour tout conquérir. […] Les retrouvailles en compétition ne sont pas pour tout de suite […] Les Galactiques nouvelle ère devraient en revanche être tous prêts pour la Ligue des champions, dans cinq semaines. D’ici là, ils pourront affiner les liens entre eux.

Les chiffres clés de Messi, Neymar, Mbappé ©L’Équipe

Le journal fait un focus sur Leonardo, “l’architecte d’intérieur” du PSG. Il est expliqué qu’il bosse en collaboration avec Nasser Al Khelaifi “avec une complicité retrouvée comme à leurs débuts. Le Qatarien laisse manoeuvrer Leonardo et n’intervient qu’en cas d’extrême nécessité comme sur le dossier Mbappé.” Les deux hommes avaient comme plan de “saisir les meilleures opportunités de joueurs en fin de contrat. À l’époque ne figurait pas sur la liste. […] Mais c’est le plus souvent en solo que Leonardo avance. […] Trouver les mots pour convaincre du projet, Leo sait faire.

Le football a trouvé son nouvel acronyme : les MNM’s (Messi Neymar Mbappé). Le journal met en exergue l’apport de Messi qui va faire “beaucoup de bien offensivement” au PSG. “En retrouvant Neymar, la Pulga dispose à nouveau d’un lieutenant capable de créer une alternance entre les deux côtés du terrain. Neymar pourrait même “retrouver un style plus épuré” et le PSG jouera avec deux meneurs de jeu. “Le duo aimantera l’adversaire dans l’axe et ouvrira des espaces dans le dos et sur les ailes.” De son côté Mbappé “sera essentiel à l’équilibre de l’équipe.”Le joueur “pourrait réexploiter davantage son don pour se déplacer dans la profondeur.”

Enfin le quotidien sportif fait un point sur les départs. Pour Kehrer, le Bayer Leverkusen a transmis une offre au PSG pour le défenseur allemand. Les Parisiens seraient “tout à fait ouvert à un transfert de son joueur” mais ils n’entendent pas “pour autant le brader.” Si les Rouge & Bleu estiment leur joueur à 20 M€, le montant de l’offre de Leverkusen qui n’a pas encore fuité serait néanmoins “assez éloigné de ce niveau.” Le projet séduirait Kehrer et les dirigeants du club allemand “devraient revenir à la charge dans les prochains jours pour voir comment trouver une solution et convaincre leurs homologues parisiens de libérer le défenseur.” Concernant Kurzawa, le joueur serait dans le viseur de l’OL. L’entraîneur de l’OL – Peter Bosz – désire absolument renforcer son effectif à tous les postes et “Lyon cherche un profil technique de haut niveau qui correspond au jeu prôné par son nouveau technicien néerlandais” Ainsi, plusieurs profils sont étudiés et Layvin Kurzawa en fait partie. Cependant, “ce dossier n’a toutefois pas encore été entamée (pas d’offre au club) mais l’idée est appréciée en interne.”



Pour les autres affaires, Icardi une fenêtre pourrait s’ouvrir en Italie, Gueye n’a pas pour objectif de partir, tout comme Diallo, Rico est placé à l’écart dans l’attente d’un départ, Herrera est susceptible d’être vendu, conserver Rafinha “serait une vraie surprise”. Chez nos titis, Michut va continuer de se développer avec l’équipe première, Bitshiabu va aussi intégrer l’équipe première sur du long terme, Kalimuendo va intégrer la rotation mais rien n’est figé, Pochettino veut intégrer Ebimbe dans la rotation, Fadiga sera vendu. Enfin le PSG est optimiste à la signature du premier contrat pro de Gharbi et la question sur une prolongation de Xavi Simmons est toujours d’actualité.

Le Parisien met en avant le nouvelle relation que pourrait développer Messi avec Mbappé. L’Argentin a vécu “sa première rencontre avec ses nouveaux coéquipiers, dont Kylian Mbappé qui n’a pas hésité à en faire la promotion sur ses réseaux sociaux. Arrivé à neuf heures au camp des Loges, le sextuple Ballon d’or en est reparti près de six heures et demie plus tard. […] Les étreintes chaleureuses se sont ensuite enchaînées. Si celle avec Neymar n’a pas été rendue publique, on aperçoit Messi étreindre Navas, Kimpembe mais aussi Kylian Mbappé. L’attaquant des Bleus, dont certains s’inquiétaient du silence depuis quelques jours, a rapidement publié les photos de cette première entrevue en les accompagnant d’un message de bienvenue à l’ancien Barcelonais. Le sourire est franc et naturel et les regards pleins de bienveillance. De bon augure pour la suite d’une histoire entre trois immenses joueurs qui pourraient former l’attaque la plus incroyable de l’histoire du football. Le geste de Kyian Mbappé, sera sans doute apprécié des supporters alors qu’au club, certains s’inquiètent de l’accueil qui lui sera réservé demain soir en marge du match de L1 face à Strasbourg. […] Du vestiaire au terrain d’entraînement, l’Argentin a traversé la journée tout sourire. On l’imagine forcément impatient de faire ses débuts aux côtés du jeune champion du monde. […] S’il a clamé son impatience de retrouver les terrains après un mois de vacances, Messi doit naturellement suivre une préparation spécifique. Après un peu de vélo d’appartement, tout en discutant avec Sergio Ramos, il a pu goûter à quelques exercices sur la pelouse du centre d’entraînement. On l’a ainsi vu réaliser quelques jolis petits gestes techniques lors de toros.”

Le quotidien local explique aussi que la Pulga “arrive en terrain connu”. En effet “après 21 ans de carrière dans un seul club, le FC Barcelone, Messi pouvait craindre ce changement si brutal. Mais l’Argentin a été rassuré par deux choses : l’accueil réservé par le public parisien et tous les mots envoyés par ses nouveaux coéquipiers. […] L’influence permanente brésilo-argentine sur Messi a pesé au moment où le Barça annonçait la fin des négociations, le 5 août. Si l’accord entre Paris et le clan du nouveau numéro 30 a été si rapide à trouver, c’est aussi parce que les amis de Messi l’avaient déjà convaincu du projet. Et Neymar le voulait tellement qu’il était même prêt à lui céder le numéro 10.”