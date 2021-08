Pembélé : “Le projet de Bordeaux s’appuie beaucoup sur les jeunes pour leur développement”

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Timothée Pembélé a été prêté avec option d’achat aux Girondins de Bordeaux pour la saison 2021-2022. Cette option d’achat pourrait notamment être contrée moyennant un dédommagement. De son côté, le défenseur polyvalent voudra acquérir un temps de jeu conséquent pour sa deuxième saison chez les professionnels. Dans un entretien accordé au site officiel des Girondins de Bordeaux, le joueur de 18 ans a expliqué son choix de rejoindre le club au scapulaire.

“J’ai choisi les Girondins parce que ce projet m’a plu, avec le nouveau coach et de nouveaux dirigeants. Ce projet s’appuie beaucoup sur les jeunes, pour leur développement. C’est le meilleur projet qui m’ait été proposé. Je connaissais pas mal de joueurs avec qui j’étais en sélection, dont Yacine Adli avec qui j’étais formé au PSG. Pour ce qui est de la ville et de la région, je ne les connais pas encore, je suis en train de découvrir”, a déclaré Timothée Pembélé. “Pour ma part, je suis très content d’être là, je vais tout donner pour le club, hâte de vous rencontrer et allez Bordeaux !” Pour rappel, le Titi du PSG avait disputé 9 matches toutes compétitions confondues la saison passée (442 minutes / 1 but).