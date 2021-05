Di Maria : “Je ressens de la déception”

Angel Di Maria a cru ouvrir le score sur un corner direct ce soir contre Brest (0-2) mais le but a été attribué à Romain Faivre contre son camp (noté 6 par la rédaction de CS), lui qui a dévié le ballon du dos. El Fideo n’a pas caché sa déception après la perte du titre au micro de PSG TV. “Je ressens de la déception, parce qu’il y a eu des choses bien en championnat, et parfois pas. Quand Lille gagnait, on gagnait aussi, mais ça n’a pas été facile. Aujourd’hui nous avons fait le job, on espérait que Lille ne gagne pas, mais c’est le football. On espérait gagner le championnat, pour faire plaisir à nos supporters… Mais maintenant il faut se projeter sur la saison prochaine et espérer gagner un maximum de trophées.“