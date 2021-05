Brest / PSG : les notes pour les joueurs parisiens

Le PSG se devait de l’emporter à Brest et espérer une contre-performance de Lille à Angers, Paris a gagné sans forcer (0-2) dans le Finistère, mais le SCO a rapidement cédé contre les Dogues (1-2). Pas de miracle mais beaucoup de regrets. Un point sépare Lille du PSG, après beaucoup de gâchis tout au long de la saison (8 défaites). La saison s’achève sur une contrariété et un petit match contre les Brestois. Pas de sourire, y compris pour Kylian Mbappé, pourtant meilleur joueur (UNFP) de la L1 et meilleur buteur du Championnat. Reste à connaître la célébration de KM. Va-t-il être père ? Était-ce juste une dédicace ? Quoi qu’il en soit l’attaquant auteur du second but ce soir sera encore au centre des attentions, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022 et qui réfléchit encore à la suite. L’autre grande star, Neymar, achève la saison hors de forme. Keylor Navas a été efficace et performant, comme toujours. Marquinhos a été actif. Di Maria a été dynamique. Maintenant, il va falloir rectifier un peu l’effectif, faire une réelle préparation après les compétitions de sélections et les vacances, et aller chercher (entre autres) un 10e titre de champion de France. Rendez-vous a été donné le 5 juillet au camp des Loges pour la reprise (des non internationaux).

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas : 8 / Dagba : 5 / Marquinhos : 7 / Kimpembe : 5 / Diallo : 5 / Danilo: 6 / Herrera : 5 / Rafinha : 5 / Di Maria : 6 / Neymar : 4.5 / Mbappé : 7