Débarqué au PSG à l’été 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria est devenu un joueur incontournable. Souvent présent lors des grosses échéances, notamment continentales, El Fideo a vécu six années extrêmement riches sous la tunique rouge et bleu. Pour Téléfoot, à l’occasion du Classique de ce dimanche soir entre le PSG et l’OM (11e journée, 20h45 Prime Video), le gaucher a fait le bilan de son Idylle francilienne.

Dans un premier temps, Di Maria a évoqué sa décision de rallier le PSG en 2015 ainsi que la marque qu’il y a aujourd’hui laissée en y devenant le meilleur passeur. Enfin, l’ancien lisboète a également évoqué l’objectif de la Ligue des Champions et le choc qui attend les Parisiens ce soir face à l’OM :

« La famille, c’est le plus important pour moi. Venir à Paris avec elle, c’est merveilleux. Une de mes filles est née ici. Venir à Paris, ça a été l’une des meilleures décisions de ma vie. Ce dont je suis le plus fier ? Rester dans l’histoire de ce club. Quand j’ai su que je me rapprochais de ce record de passes décisives, j’ai voulu le dépasser. Que mon nom reste dans l’Histoire du club, j’en suis fier. La Ligue des Champions ? J’échangerais les 17 titres gagnés avec le PSG contre une Ligue des Champions. On en est pas loin. Partir sans l’avoir remporté, ce serait un regret. L’OM ? Oui, les Classiques, ce sont les meilleurs matches. Ce sont des matches qu’on veut jouer et gagner. ON veut gagner, mais avec la manière«

Dans un second temps, Di Maria s’est penché, plus à propos, sur la fameuse MNM. S’il avoue son admiration pour Neymar, Mbappé et surtout Lionel Messi, l’Argentin concède cependant que ce n’est pas si simple de faire sa place quand il y a de tels joueurs devant vous au sein de la hiérarchie :

« C »est l’une des choses qui me manquait, de pouvoir jouer avec Léo dans un club. Il a été, depuis le début, le meilleur joueur. Ce qu’il fait à l’entraînement ou sur le terrain, personne ne sait le faire. (…) Avec Kylian, c’est très facile. C’est un joueur toujours en mouvement. C’est un buteur, donc lui faire des passes décisives, c’est plus facile. Neymar ? Avec l’arrivée de Léo, c’est plus difficile de trouver la cohérence. Neymar est un grand joueur, il va trouver le rythme. Est-ce que ce trio peut fonctionner ? Bien entendu. Ce sont trois joueurs exceptionnels. Il y en a deux qui essayent de grandir pour être Ballon d’Or et un qui est le meilleur au monde. (…) Ce sont trois joueurs exceptionnels, et un qui est le meilleur. Le PSG ressemble au Real Madrid quand on a gagné la Ligue des Champions. Benzema, Bale et Cristiano étaient à leur meilleur niveau et Messi, Neymar et Mbappé sont, eux aussi, à leur meilleur niveau. (…) C’est difficile quand tu as ces trois joueurs devant toi. Il faut bien travailler et ensuite c’est le coach qui décide. Ma prolongation ? J’ai décidé de rester à Paris pour ma famille, mes filles. J’ai encore un an de contrat et si tout se passe bien on verra avec Leonardo en fin de saison. »