En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Angel Di Maria n’a pas reçu la proposition de prolongation escomptée. Après sept ans de bons et loyaux services, El Fideo va donc quitter le club de la capitale et ce, avec un record en poche. En effet, avec 112 passes décisives, le gaucher se place aujourd’hui comme le meilleur passeur de l’Histoire rouge et bleu devant un certain Safet Susic. Désormais, l’Argentin va donc devoir se dénicher un point de chute.

Un dossier des plus flous

Car oui, avant un hypothétique retour au sein de son pays natal, Angel Di Maria aimerait, à minima, effectuer une toute dernière pige en Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier ne manque pas vraiment de prétendants. D’ailleurs, une écurie semblait tenir la corde depuis de longues semaines maintenant, à savoir la Juventus. Mais ce jour, une information du média ibère Relevo vient jeter un froid dans ce dossier. Une information corroborée par le journaliste transalpin Mattéo Moretto : Angel Di Maria serait ainsi sur le point de repousser définitivement les avances turinoises. Si dans un premier temps l’aspect financier avait été évoqué pour expliquer la lenteur des négociations, ce serait finalement une décision personnelle, non liée à son hypothétique salaire donc, qui ferait pencher la balance. Toujours selon Relevo, deux clubs seraient désormais en pôle pour récupérer libre l’ancien merengue : le FC Barcelone et son ancienne équipe de Benfica. Le média conclut en expliquant que le principal intéressé donnera sa réponse définitive dans les tous prochains jours.