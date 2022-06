Le milieu de terrain sera l’un des chantiers importants du mercato du PSG. Afin d’apporter des joueurs fiables au côté de Marco Verratti, les dirigeants parisiens prospectent un peu partout en Europe. Les noms de Seko Fofana, Sergej Milinković-Savić ou encore Paul Pogba ont été associés au club de la capitale. Le dernier cité, qui est désormais libre de tout contrat, est aussi dans le viseur de la Juventus Turin et pourrait même s’engager dans les prochains jours chez les Bianconeri.

Pogba proche de la Juventus malgré l’intérêt du PSG

En effet selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’annonce du retour de Paul Pogba à la Juventus ne serait plus qu’une question de temps. L’international français aurait décidé de revenir chez les Turinois, après les avoir quitté en 2016 pour Manchester United. Le quotidien italien rapporte qu’il ne compterait pas changer d’avis sur son avenir. Les deux clans négocieraient « les ultimes détails. » La Gazzetta révèle les détails du contrat qui serait de quatre ans avec un salaire oscillant entre 7,5 et 8 millions d’euros, rajouté à ça des bonus pour atteindre les 10 millions d’euros. Le montant total de ce come-back est évalué à 80 millions d’euros.

Mêmes échos pour Gianluca Di Marzio, qui explique que l’entourage du joueur et les dirigeants de la Juventus continuent de travailler sur le contrat de la « Pioche ». Le journaliste dément les rumeurs de RMC Sport et révèle qu’une arrivée potentielle de Zinedine Zidane au PSG ne changerait rien sur le futur de Pogba puisque son choix serait fait.

Du côté de Goal.com et de Romeo Agresti, La Juventus serait « très tranquille et très sereine » sur le cas de l’international français. Il serait désormais à un pas de revenir en Italie.

Si la presse française est plutôt discrète sur ce dossier, chez les Transalpins la tendance est claire : Paul Pogba devrait poursuivre sa carrière à la Juventus Turin.