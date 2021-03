Report du choc de D1 entre Lyon et le PSG

Le choc du championnat de France féminin entre l’Olympique Lyonnais et le PSG attendra. Le Covid-19 est passé par là. Trois joueuses (dont Bachmann et Baltimore selon les information du Parisien) et un membre du staff parisien sont positifs. Et si ils sont à l’isolement conformément au protocole sanitaire. Mais le fait que le groupe prenne le TGV pour aller à Lyon présente un danger sanitaire (cluster potentiel). L’agence régionale de santé (ARS) a donné un avis défavorable à ce déplacement (non privatisé). D’où le report à une date ultérieure du choc programmé samedi soir. Ce qui aurait mis en colère le club lyonnais… En attendant, l’effectif du PSG va être testé dans 48 heures et isolé sept jours. Il n’y aura donc pas de match de Champions League à Prague mercredi prochain.