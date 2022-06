Après sept ans sous le maillot du PSG, Angel Di Maria a disputé son dernier match avec les Rouge & Bleu contre Metz le 21 mai dernier. El Fideo souhaitait rester à Paris mais ses dirigeants n’ont pas voulu lever l’option d’une année supplémentaire qu’il y avait sous son contrat. L’international quitte le PSG après 295 matches, 92 buts et le titre de meilleur passeur de l’histoire du club avec 112 offrandes.

Dans une interview à TyC Sports, il a donné la possible raison du choix de ses dirigeants de ne pas le prolonger. « Je voulais rester au PSG. J’avais un contrat pour deux ans. Le premier, je l’ai joué, pour le deuxième les deux parties devaient être d’accord À partir de janvier, j’ai dit au club que mon idée était de rester et ils m’ont dit qu’ils devaient voir ce qui allait se passer. C’est possible que l’élimination contre le Real Madrid et tout le bordel qu’il y a eu aient joué en ma défaveur. «

Angel Di Maria qui a aussi tenu à remercier les supporters du PSG, qui l’ont toujours soutenu.

« D’autres joueurs vont sûrement partir. Pour moi, c’était facile car ils devaient juste ne pas me prolonger. D’un côté, ça m’a fait mal, et de l’autre non. Je suis parti d’une façon très spéciale. Une nuit inoubliable. Qu’un Argentin puisse avoir des adieux comme ça dans un autre pays… Ils ne font pas ça à tout le monde. L’affection des supporters parisiens, c’est dur à obtenir. Qu’ils m’appellent, chantent pour moi et m’aient fait un tifo ce sont des choses que je ne vais jamais oublier. »