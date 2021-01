Dans un peu plus d’un mois, le PSG se déplacera sur la pelouse du Camp Nou (16 février) pour y jouer son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Ce mardi soir, l’UEFA a dévoilé le classement des meilleurs passeurs de l’histoire. Et deux Parisiens figurent dans le top 11. Proche des 100 passes décisives et du titre de meilleur passeur de l’histoire du PSG, Angel Di Maria figure à la troisième place de ce classement avec 32 passes décisives (en 90 matches). Il n’est qu’à quatre offrandes du deuxième au classement, Lionel Messi (36 en 147 matches). Le leader se nomme Cristiano Ronaldo avec 41 passes décisives en 178 matches. De son côté Neymar pointe au 7e rang avec 27 passes décisives en 65 matches. Il pourrait rapidement intégrer le top 5 et son ancien coéquipier au Barça, Xavi avec 30 passes.

Le top 11 des meilleurs passeurs de l’histoire de la Ligue des Champions

41 – Cristiano Ronaldo (sur 178 matches)

36 – Leo Messi (147)

32 – Ángel Di María (90)

31 – Ryan Giggs (151)

30 – Xavi Hernández (157)

29 – Andrés Iniesta (132)

27 – Neymar (65)

27 – Karim Benzema (125)

26 – Cesc Fàbregas (110)

26 – Luis Suárez (70)

26 – Zlatan Ibrahimović (123)