C’est une véritable page de l’histoire du PSG qui va se tourner ce samedi au Parc des Princes. En effet, après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria devrait selon toute vraisemblance quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de cet exercice 2021/2022. Le meilleur passeur de l’histoire du club montre particulièrement son amour au club depuis quelques jours, conscient qu’il vit ses derniers moments dans la capitale française. L’Argentin devrait recevoir une belle ovation de ses nombreux fans, qui sont conscients de son immense apport ces dernières années et ses matches décisifs en Ligue des Champions ou en championnat.

Les ultras en grève, mais…

Comme l’explique RMC Sport sur son site internet, le Collectif Ultras Paris restera sur sa ligne de conduite pour ce dernier match contre le FC Metz, et poursuivre donc sa grève des encouragements. Néanmoins, un hommage appuyé sera rendu à Angel Di Maria. Le joueur qui a marqué l’histoire du club sera donc épargné par le mouvement de mécontentement et on est persuadé que l’on vivra un magnifique moment ce samedi au Parc des Princes avec des invités de légende !