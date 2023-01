En grande difficulté face au RC Lens (3-1), Sergio Ramos affiche de nombreuses lacunes dans son jeu défensif. De quoi mettre en péril son avenir au PSG.

Après un exercice 2021-2022 marqué par de nombreuses blessures, Sergio Ramos enchaîne les rencontres cette saison. Et depuis son arrivée sur le banc du PSG l’été dernier, Christophe Galtier en a fait un joueur cadre de son onze de départ. Cependant, l’Espagnol de 36 ans montre certaines limites dans ses interventions défensives à l’image de sa récente prestation face au RC Lens dimanche dernier. En fin de contrat en juin prochain, les prochains mois seront importants pour le quadruple vainqueur de la Ligue des champions. Dans l’émission Rothen s’enflamme, sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco a été questionné sur le niveau actuel du défenseur parisien. Et pour le consultant, Sergio Ramos arrive au crépuscule de sa carrière.

« De voir Ramos comme ça sur le match de Lens, c’est une souffrance »

« Malheureusement, on a tous un prime dans notre carrière, mais on a aussi le crépuscule. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient enthousiastes de voir arriver Sergio Ramos au PSG. Je pensais que ce garçon-là pouvait être le chaînon manquant de par son expérience et sa grinta. Le mec a tout gagné (…) J’avais hâte de voir un peu ce que ça allait donner et je pensais que ses blessures du Real seraient résorbées et qu’il pourrait jouer régulièrement. Le gros problème qu’il y a, c’est que je le vois souffrir sur le terrain, c’est-à-dire sur les gestes défensifs, soit là où il excellait pour se retourner et anticiper. De le voir comme ça sur le match de Lens, c’est une souffrance. Ça n’enlève rien au joueur qui est immense et qui restera sûrement un des plus grands défenseurs de l’histoire du football », a déclaré Eric Di Meco dans l’émission de RMC Sport. « Mais on a tous une fin et quand tu as les ailes qui commencent à toucher la piste, ça se voit beaucoup. C’est l’image que j’ai sur ce début de saison où il joue beaucoup. On avait même mis un système pour lui au départ avec trois défenseurs. Parce que dans une défense avec deux centraux, je pense que c’est presque suicidaire de le mettre. Il faut toujours prendre des guillemets avec ces garçons-là parce qu’ils sont toujours capables de se sublimer dans les gros matches mais c’est sur du one shot. On sent qu’il est au bout et ça n’enlèvera pas sa carrière. Il fera peut-être encore des bons matches d’ici la fin de la saison mais est-ce que tu peux miser sur lui dans l’avenir pour aller chercher un gros titre ? J’ai un gros doute. »