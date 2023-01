Lens / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a concédé sa première défaite de la saison. Un revers logique au vu de la faible prestation des Parisiens sur la pelouse du RC Lens (3-1).

Le PSG ne commence pas au mieux son année 2023. Pour son premier match de l’année civile, le leader du championnat s’est incliné sur le terrain de son dauphin, le RC Lens (3-1). Complètement dépassés par l’intensité et la vitesse des Lensois, les Parisiens voient leurs adversaires revenir à quatre points au classement. Et en l’absence de Lionel Messi et Neymar Jr, le club de la capitale n’a pas réussi à inverser la tendance dans ce choc de la 17e journée de Ligue 1.

Les Espagnols du PSG en grande difficulté

Et le niveau inquiétant de la charnière centrale est à souligner à plus d’un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Invaincu toutes compétitions confondues depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, Sergio Ramos a connu sa première défaite après 35 apparitions. Et l’Espagnol de 36 ans a affiché un niveau inquiétant en étant notamment fautif sur le deuxième but des Sang & Or. « En grande difficulté sur toutes les accélérations adverses, il n’a pas rayonné non plus dans les relances et la construction du jeu. Une soirée compliquée qui interroge sur sa capacité à se hisser au plus haut niveau dans les grands rendez-vous », constate L’Equipe, qui lui attribue la note de 3/10. Son compatriote au milieu de terrain, Fabian Ruiz, a également montré des lacunes face au RCL. Déjà en difficulté face au RC Strasbourg en milieu de semaine dernière, l’ancien du Napoli n’a pas réussi à élever son niveau de jeu (noté 3/10 par L’Equipe). « Trop de déchets techniques (14 ballons perdus), trop de mauvais choix. Il s’est fait prendre sur le troisième but Lensois (48e) après un contrôle manqué devant sa surface. Il faut y ajouter un apport offensif proche du néant. »

🚨🚨 | Marquinhos sur sa prolongation au #PSG :



“On est bien avancé, j’espère que ça va se concrétiser le plus vite possible !”



📹 @CanalSupporters | @Val_Devillaire pic.twitter.com/FKujKUy3lN — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 1, 2023

En l’absence de Neymar Jr et Lionel Messi, Carlos Soler avait une belle opportunité de se montrer, mais l’Espagnol s’est manqué. Même si son début de match était prometteur avec une avant-dernière passe décisive sur le but égalisateur de Hugo Ekitike, par la suite, il a sombré à l’image de l’ensemble de son équipe, comme le remarque Le Parisien (noté 3.5/10). « Comme d’habitude, l’Espagnol ne pèse pas sur le jeu de son équipe et perd même des ballons dangereux. On attend toujours un vrai match abouti de sa part. » Enfin, Kylian Mbappé n’a pas toujours réussi à faire trembler les filets face au RC Lens. Bien muselé, l’attaquant français a souvent tenté de faire la différence seul mais sans succès. « Dans une position davantage axiale, l’attaquant a eu plus de mal à faire la différence, même s’il s’est constamment montré remuant devant », analyse LP, qui lui attribue la note de 4/10.