Diaby : « Le PSG, c’est mon club formateur, j’y ai tout appris »

Après une saison à 34 matches (4 buts) lors de l’exercice 2018-2019, Moussa Diaby a quitté le PSG – son club formateur – pour le Bayer Leverkusen afin de jouer plus régulièrement. Après une année d’adaptation, l’ailier de 22 ans est devenu l’une des principales armes offensives de l’équipe allemande grâce à sa qualité de vitesse et percussion (20 buts en 86 matches). Des belles performances qui lui ont permis d’obtenir sa première convocation avec l’Equipe de France A. Dans un entretien au site officiel de la FFF, le Titi est revenu sur ses années parisiennes.

Premier contrat pro

Diaby : « Le Paris-SG, c’est mon club formateur (il y est arrivé en 2013). J’y ai tout appris et signé mon premier contrat professionnel (en septembre 2017). Cela prouvait que le club avait confiance en moi. Sous ce maillot, j’ai aussi connu mes premières minutes en tant que professionnel. »

Son premier match en L1

Diaby : « Je m’en souviens, c’était à Paris face à Caen (3-0, le 12 août 2018). Je suis sur le banc et j’entre pour remplacer Lassana Diarra à la 70e minute. J’ai ressenti des émotions fortes, jouer au Parc des Princes devant un stade plein. C’était quelque chose d’incroyable à vivre pour moi, une récompense du travail effectué depuis le centre de formation. Je me rappelle aussi de mon premier but en championnat contre Saint-Étienne (4-0, le 14 septembre 2018). »

Son premier titre

Diaby : « Le championnat de France 2019 avec le PSG. C’était très beau, on décroche ce trophée à l’issue de ma première saison en tant que professionnel au club. C’était grand et ça reste gravé dans ma mémoire. »