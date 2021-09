Pouille : « Kalimuendo et le PSG ont maintenu leur préférence au projet du RC Lens »

Lors du dernier jour de mercato, le PSG a annoncé le prêt sans option d’achat d’Arnaud Kalimuendo au RC Lens pour la saison 2021-2022. L’attaquant de 19 ans disputera donc une deuxième année avec les Sang et Or après un exercice 2020-2021 réussi (8 buts et 6 passes décisives). De leur côté, les dirigeants du club artésien sont heureux du retour de l’international U21 français dans leur effectif, comme l’a mentionné le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, pour le site officiel du club.

« C’est un signe fort pour le Racing d’enregistrer le retour d’Arnaud Kalimuendo, l’un des plus grands talents offensifs français de sa génération. Nous connaissons le joueur et l’homme et je tiens à saluer sa fidélité aux couleurs Sang et Or. Malgré une concurrence féroce et même tenace sur ce dossier, nationale et internationale, Arnaud – mais aussi son entourage et le PSG – ont maintenu leur préférence au projet du RC Lens. La volonté ferme d’Arnaud de retrouver ses anciens coéquipiers, dans ce contexte, est autant symbolique qu’encourageante pour l’ensemble du club. Je suis aussi très heureux à l’idée de le voir bientôt profiter de l’ambiance exceptionnelle d’un Bollaert plein. Bon retour à la maison et dans ta famille d’adoption Kali ! »

De son côté, le coordinateur sportif du RCL – Florent Ghisolfi – a tenu à remercier les dirigeants du PSG. « Je remercie son entourage qui effectue un travail de grande qualité. Je tiens aussi à remercier le Paris Saint-Germain et sa direction sportive, Leonardo et Angelo Castellazzi pour la qualité des échanges. Ils sont des hommes de parole. Ils font un choix teinté de respect envers le RC Lens et le joueur, en priorisant son choix et son développement. « Kali » a l’avantage de connaitre le club, le vestiaire et le projet de jeu par cœur. Tout le monde l’adore ici. Et j’ai hâte de le voir charbonner dans la fournaise de Bollaert !«